Das Bundesfamilienministerium hat einen Bericht der "Welt" zurückgewiesen, wonach die Betreuung minderjähriger Migranten in diesem Jahr Kosten von fast vier Milliarden Euro verursacht.

Wie eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage von MDR AKTUELL mitteilte, sind die Berechnungen der Zeitung nicht valide. Das Bundesverwaltungsamt habe keinen durchschnittlichen Tagessatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ermittelt. Die Annahme des in dem Bericht genannten Tagessatzes von 175 Euro pro Tag für Unterbringung und Versorgung der Kinder und Jugendlichen beruhe auf keiner Berechnung. Diese "technische Größe" diene lediglich als Berechnungsgrundlage für Ausgleichzahlungen zwischen den Bundesländern und sei zeitlich begrenzt. Hintergrund sei ein 2015 verabschiedetes Gesetz, das festlegt, das minderjährige Migranten im gesamten Bundesgebiet unterzubringen sind und nicht zwangsläufig in dem Land, in dem sie angekommen sind.

Genaue Kosten nicht berechenbar

Die Kosten für die Betreuung minderjähriger Flüchtlinge sind sehr unterschiedlich. Bildrechte: dpa Weiterhin hieß es, es sei grundsätzlich nicht möglich, einen durchschnittlichen Tagessatz zu erheben. Die Kosten für die Betreuung und Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge seien von Kind zu Kind unterschiedlich. So mache es etwa einen Unterschied, ob der Flüchtling in einer betreuten Wohngruppe untergebracht sei oder in einer Gastfamilie. Einige der unbegleiteten Kinder und Jugendlichen brauchten zudem eine besondere Betreuung und spezifische Therapien, andere wiederum nur eine Unterstützung. Die Spannbreite der Kosten sei damit enorm.



Auch eine Prognose für das laufende Jahr kann das Bundesfamilienministerium nicht abgeben. Man könne von der im Bericht genannten Anzahl von 60.000 unbegleitenen minderjährigen Flüchtlingen weder auf Einreisezahlen der vergangenen Wochen schließen, noch auf die zukünftigen. Die Zahl der einreisenden Kinder und Jugendlichen nehme seit Mai vergangenen Jahres kontinuierlich ab.

Die Verteilung der Kosten Die Kosten für die Unterbringung von minderjährigen Migranten in der Kinder- und Jugendhilfe tragen die Länder. Der Bund beteiligt sich mit Zahlungen hin Höhe von 350 Millionen Euro jährlich. Darüber hinaus stellt der Bund den Ländern für die Jahre 2016, 2017 und 2018 eine jährliche Integrationspauschale in Höhe von zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Dieser Betrag wird über eine entsprechende Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer an die Länder weitergegeben.



Bundesfamilienministerium

Streitfall minderjährige Flüchtlinge

Michael Kretschmer kritisiert den Abschiebestopp für minderjährige Migranten. Bildrechte: dpa Zuvor hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende, Michael Kretschmer, in der "Welt" das Abschiebeverbot für zehntausende unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kritisiert. Angesichts der hohen Kosten sei das nicht vermittelbar. Die jungen Afghanen oder Afrikaner würden mit großem Aufwand für die dauerhafte Einwanderung vorbereitet, selbst wenn sie jeden Abend mit ihren Familien telefonierten.



Ein Grund für Kretschmers Forderungen waren die Kosten in Milliardenhöhe, denen der oben genannte Tagessatz von 175 Euro zugrunde lag. Am Mittwoch beschloss die Bundesregierung eine Verschärfung der Regeln zur Abschiebung von ausreisepflichtigen Asylbewerbern, die auch Kinder und Jugendliche betrifft.