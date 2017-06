Streit mit Türkei Union stellt sich auf Abzug aus Incirlik ein

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hatte am Pfingstmontag ein letztes Mal versucht, bei der türkischen Regierung ein uneingeschränktes Besuchsrecht für deutsche Parlamentarier in Incirlik zu erwirken. Die türkische Seite blieb ungerührt und wies das deutsche Ansinnen zurück .

Die Unionsfraktion ist die letzte, die sich den Forderungen nach einem Abzug anschließt. Der Koalitionspartner SPD hatte schon vergangene Woche Konsequenzen gefordert, die Opposition aus Grünen und Linken noch eher. Die Bundesregierung will morgen über Incirlik entscheiden. Als Ausweichstandort wird der Luftwaffenstützpunk in Azraq in Jordanien gehandelt. Die Bundeswehr und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatten den Ort im Mai inspiziert und für geeignet befunden.



Die Bundeswehr ist nach Darstellung der Ministerin auf einen Abzug vorbereitet. Mit dem Flughafen Azraq gebe es eine gute Alternative. Der jordanische König Abdullah habe seine volle Unterstützung zugesagt.