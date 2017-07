Eine Koalitionsaussage machen Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer nicht. Die Vorstände der Parteien beschlossen das Programm am Vormittag. Anders als die SPD stimmen CDU und CSU darüber nicht auf Parteitagen mit vielen Delegierten ab.

Seehofer sagte, es gebe "ein sehr kräftiges Band der Gemeinsamkeit zwischen CDU und CSU". Vor der Verabschiedung des 72-seitigen Papiers fügte er hinzu: "Ich bin so froh, mit dem was da drin steht."

Zur Ehe für alle beziehen CDU und CSU in ihrem Programm für die Bundestagswahl am 24. September nicht Stellung, sie schreiben aber auch kein Familienmodell vor.

Eine Obergrenze für neu ankommende Flüchtlinge aber nennt das Programm nicht. Diese soll in den sogenannten Bayernplan von Seehofers Partei kommen. Der CSU-Chef will die Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr zur Bedingung für den Eintritt seiner Partei in eine nächste Koalition machen.