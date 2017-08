Die Neuregelungen zur Ausweitung des Unterhaltsvorschusses können in Kraft treten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Montag das entsprechende Gesetzespaket trotz verfassungsrechtlicher Bedenken an anderen Einzelvorschriften des Pakets unterzeichnet. Nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt, dessen nächster Herausgabetermin allerdings noch nicht bekannt ist, können die Kommunen theoretisch erste Gelder an Betroffene zahlen.