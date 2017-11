Studie Ostdeutscher Chef immer noch selten

Ostdeutsch, das sind für Ronald Gebauer von der Uni Jena alle, die vor 1973 in der DDR zur Welt gekommen sind. Er hat die Studie über Ostdeutsche mitverfasst und sagt: "Wir haben eine massive Unterrepräsentation Ostdeutscher in Führungspositionen. Auch in Ostdeutschland!"

In den Landesregierungen seien nur 70 Prozent der Minister ostdeutsch – repräsentativ sind dem Soziologen zufolge 87 Prozent. Aber Politik sei gar nicht unbedingt die größte Baustelle, meint Gebauer. "Fast vergebens sucht man Ostdeutsche in den Wirtschaftseliten der großen Dax-Konzerne. Dort sind es nur drei Vorstandsposten – was letztendlich diese marginale Präsenz unterstreicht."

Jetzige Lage ist logische Folge

Kein Wunder, meint Swen Steinberg. Er ist Historiker an der TU Dresden. Die jetzige Lage sei eine logische Folge der Wirtschaftspolitik nach 89/90, meint er. "Wenn Sie sich alleine die wirtschaftliche Transformation anschauen: Natürlich gibt es dort eine westdeutsche Dominanz, in der gesamten Entwicklung in den Neunzigerjahren. Das ist auch wenig überraschend. Da ging es sozusagen streckenweise auch um Know-How, das einfach nicht vorhanden war."

Ossiquote gefordert