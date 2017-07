Stuttgart leidet seit Jahren unter einer sehr schlechten Luft. So werden an einzelnen Messstationen auch sieben Jahre nach Inkrafttreten des Luftreinhalteplans Grenzwerte nicht eingehalten. Das Land wollte vor Gericht Fahrverbote vermeiden und hatte auf einen Aufschub gehofft, bis klar wird, ob sich die Luft in Stuttgart nicht auch durch die Nachrüstungen ausreichend verbessern lässt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann erklärte im Vorfeld: "Wir wollen Fahrverbote in Stuttgart vermeiden - und ich bin zuversichtlich, dass das gelingt."