Ein knappes Jahr nach dem Bombenanschlag auf einen Sikh-Tempel in Essen hat das Landgericht der nordrhein-westfälischen Stadt die drei minderjährigen Täter zu langen Jugendstrafen verurteilt. Wie ein Gerichtssprecher am Dienstag mitteilte, verhängten die Richter Haftstrafen von sieben Jahren, sechs Jahren und neun Monaten sowie sechs Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte den heute 17 Jahre alten Jugendlichen vorgeworfen, als radikalisierte Muslime geplant zu haben, "Ungläubige" zu töten.

Die drei Attentäter sollen am 16. April 2016 einen mit Sprengstoff gefüllten Feuerlöscher vor der Eingangstür des Gebetshauses der Religionsgemeinschaft der Sikhs in Essen zur Explosion gebracht haben. Ein Priester in dem Gebäude erlitt bei dem Anschlag Brandverletzungen und einen offenen Bruch am Fuß. Zwei Gemeindemitglieder trugen Schnittverletzungen davon. Die Zahl der Opfer und die schwere der Folgen hätte noch viel schlimmer ausfallen können: Erst kurz vor dem Anschlag war in dem Saal eine indische Hochzeit mit vielen Gästen gefeiert worden.