Der Bundeswehrverband hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen vorgeworfen, mit ihren Korpsgeist-Vorwürfen der Bundeswehr massiv geschadet zu haben. Verbandschef André Wüstner sagte MDR AKTUELL, die Ministerin sei die Einzige, die zu einem Urteil komme und mit halbgaren Informationen an die Öffentlichkeit gehe, obwohl die Ermittlungen noch liefen. "In einer Organisation, in der es auf Führung und Haltung ankommt, und insbesondere auf Vertrauen, ist das aktuell mehr als schädlich."

Man müsse sich vergegenwärtigen, dass bei einer Organisation mit fast 250.000 Menschen immer wieder Fehler passierten. Die Frage sei, wie damit umgegangen werde. "Führung und Haltung fängt im Ministerium an. Und die Übernahme von Verantwortung fängt im Ministerium an", sagte er bei MDR AKTUELL. Führung müsse man vorleben und auch Haltung müsse man zeigen. Dazu gehörten auch die Kommunikation und der Umgang mit der Truppe. Ein pauschales Urteil werde dieser nicht gerecht.

Rainer Arnold sieht die Verantwortung für die jüngsten Skandale auch im Ministerium. Bildrechte: IMAGO

Arnold beklagte zugleich "strukturelle Probleme" der Bundeswehr im Umgang mit rechtsradikalen Vorkommnissen. Die Verantwortung über den Umgang damit habe aber die Führung der Bundeswehr. Die Politikerin hätte schon längst gegensteuern müssen. Zugleich bezog er den heutigen Bundesinnenminister Thomas de Maizière in seine Kritik mit ein: Die schlechte Informationspolitik in der Bundeswehr habe mit dessen verfehlter Reform als Bundesverteidigungsminister zu tun.



Von der Leyen hatte angesichts der jüngsten Skandale in der Bundeswehr und der Festnahme eines Soldaten wegen Terrorverdacht in einem Interview von falsch verstandenem Korpsgeist und Führungsschwäche gesprochen.