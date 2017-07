Der Verbraucherschutz liegt vielen Deutschen am Herzen. Aber nur 26 Prozent vertrauen der Politik bei diesem Thema, so das Ergebnis des Verbraucherreports 2017. Verbraucherschutzchef Klaus Müller spricht von einem Weckruf. Die nächste Bundesregierung müsse Vertrauen zurückgewinnen.

Die erstmals erstellte Studie zeigt allerdings auch, dass die Deutschen in vielen Lebensbereichen ihre Interessen gut geschützt sehen. Zum Beispiel wenn es um Reisen geht, um Lebensmittel oder auch Gesundheit. Hier sagen 70 Prozent und mehr: In diesen Bereichen fühlten sie sich als Verbraucher sicher und geschützt.

Sicherheit bei der Altersvorsorge ist nach den Erfahrungen der Verbraucherzentralen eines der wichtigsten Themen, das die Menschen in Deutschland beschäftigt und das von der Politik angepackt werden sollte. Um hier für bessere Angebote zu sorgen, schlägt der Verbraucherzentrale Bundesverband einen Non-Profit-Fonds vor, ein nicht profitorientiertes Angebot zur Altersvorsorge nach schwedischem Vorbild.

In Schweden stecken alle Beschäftigten 2,5 Prozent ihres Bruttolohns in die Altersvorsorge auf dem Finanzmarkt. Entweder über den staatlichen oder einen privaten Fonds. Die Erkenntnis nach 17 Jahren sei, so die Verbraucherzentralen-Finanzexpertin Dorothea Mohn: "Im Vergleich zum Durchschnitt der privaten Fonds hatte der Staatsfonds eine Mehrrendite von 93 Prozent." Unter anderem weil Kosten für Vertrieb, Werbung und Provision wegfielen.