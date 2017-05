Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Deutschland vor radikalen Predigern gewarnt. Der Botschafter in Berlin, Ali Abdullah al-Ahmed, sagte der Deutschen Presse Agentur vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Abu Dhabi, "es ist sehr wichtig, dass man darauf achtet, welche Art von Botschaft Prediger in der Moschee in Europa an die Einwanderer weitergeben".

Ahmed sprach mit Blick auf die Aufnahme von hunderttausenden muslimischen Flüchtlingen in Deutschland von einer großartigen humanitären Geste, aber nicht ohne Risiko. Der Integrationsprozess werde lange dauern. Dieses Problem betreffe allerdings nicht nur die Flüchtlinge, warnte Al-Ahmed. "Wir haben erlebt, wie Menschen Terroranschläge verübt haben, die in Belgien oder Frankreich geboren wurden. Sie haben ein System angegriffen, das ihnen freien Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung gegeben hat."

Zugleich kündigte Al-Ahmed eine weitere Zusammenarbeit in der Flüchtlingshilfe und beim Kampf gegen die Armut mit Deutschland an. Pro Kopf gerechnet seien die VAE bereits der größte Geber weltweit.

Merkel traf am Montag nach ihrem Besuch in Saudi-Arabien in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein. Die Emirate mit ihren neun Millionen Einwohnern gelten als einer der wichtigsten Handelspartner für Deutschland. In dem Land sind rund 900 deutsche Firmen aktiv. Beim Umstieg weg vom Öl hin zu erneuerbaren Energien wittern sie gute Geschäfte, ebenso wie im Flugverkehr.



Auch das Thema Freihandel ist für Merkel ein wichtiges: Mit dem Golfkooperationsrat will die EU ein Abkommen schließen. Hier erhofft sich die Kanzlerin Rückenwind aus Abu Dhabi. Beide Herrscher, aus Saudi-Arabien und aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, hat Merkel zum G20 Gipfel im Juli nach Deutschland eingeladen. Themen sind dann unter anderem Klimaschutz und Frauenförderung. Wichtige Themen sind außerdem die Konflikte in Syrien, Libyen und Jemen.