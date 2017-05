Amtsgericht Zwickau NSU-Angeklagter wegen Körperverletzung vor Gericht

Vor dem Amtsgericht in Zwickau beginnt am Montag ein weiteres Strafverfahren gegen André E., einen der Angeklagten im Münchener NSU-Prozess. Diesmal muss sich der bekannte sächsische Rechtsextremist nicht wegen seiner Verstrickungen in die NSU-Morde, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Im Mai letzten Jahres soll er in Zwickau einen 18-Jährigen zusammengeschlagen haben.

von Sebastian Hesse, MDR AKTUELL