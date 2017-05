"Auf der anderen Seite ist es natürlich schon interessant, dass obwohl dieses Verfahren jetzt schon vier Jahre dauert, immer wieder herauskommt, dass Zeugen, die hier im Verfahren auch jede Tätigkeit für den Verfassungsschutz in Abrede gestellt haben, dann eben doch Spitzel zu sein scheinen. Und das ist natürlich etwas, was einen immer wieder erstaunt, weil ja auch die Beamten des Verfassungsschutzes, die wir gehört haben, es nicht für nötig gehalten haben, das einmal offenzudecken. "

Zweifellos hätte das Bundesamt erheblich in die NSU-Ermittlungen eingegriffen, wenn es die V-Mann-Tätigkeit des rechtsextremen Spitzenfunktionärs und dessen Quellenmeldungen nicht weitergab. Die Verfassungsschützer argumentieren, dass man über V-Personen prinzipiell nicht informiere, weshalb die Grünen erwägen, in diesem Fall die Auskunft einzuklagen.



Das allerdings kann dauern. So ist beim Bundesverfassungsgericht seit zwei Jahren schon eine Klage anhängig, um herauszubekommen, ob V-Leute 1980 in das Oktoberfest-Attentat verwickelt waren.