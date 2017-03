Der Verfassungsschutz zählt derzeit mindestens 300 Mitglieder in Deutschland. Die "Identitären" selbst geben ihre Mitgliederzahl in Deutschland mit mehr als 500 an. Die ursprünglich aus Frankreich stammende "Identitäre Bewegung" ist seit 2012 in Deutschland aktiv. Sie beklagt eine massenhafte Zuwanderung und warnt vor Islamisierung und einem moralischen Verfall der Gesellschaft.