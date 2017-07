Innenminister de Maiziere (r) und Verfassungsschutzpräsident Maaßen stellen den neuen Bericht zur Gefahrenabwehr in Deutschland vor.

Verfassungsschutzbericht Warnung vor russischer Einflussnahme und "Reichsbürgern"

Innenminister Thomas de Maizière hat den neuen Verfassungsschutzbericht vorgelegt. Schwerpunkte sind die Gefahren durch islamistischen sowie Links- und Rechtsextremismus in Deutschland. Erstmals wird auch vor der "Reichsbürger"-Szene gewarnt. Aktuell brisant sind auch Erkenntnisse zu Cyber- und Spionageangriffen aus China und Russland: Kremlchef Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping werden am Mittwoch beim 20-Gipfel in Hamburg erwartet.