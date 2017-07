Thomas Eigenthaler, Vorsitzender der Deutschen Steuergewerkschaft, hat früher als Finanzbeamter selber Vermögensteuer-Bescheide erlassen. Er hält diese Rechnung für realistisch und die Sorgen über zu viel Bürokratie für vorgeschoben: "Es ist ja klar, dass diejenigen, die Vermögensteuer bezahlen müssten, nicht begeistert sind. Und sie sagen in aller Regel nicht direkt: 'Wir wollen keine Vermögesteuer bezahlen,' sondern man holt andere Argumente her und versucht damit, die Öffentlichkeit auch in gewisser Weise fehlzuinformieren. Und ein Argument, das gerne hervorgeholt wird, sind die angeblich so hohen Bürokratiekosten."