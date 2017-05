Im Kampf gegen rechtsextremistische Umtriebe lässt die Bundeswehr derzeit alle Kasernen nach Andenken an Wehrmachtszeiten durchsuchen. In der Kaserne von Franco A. in Illkirch bei Straßburg hatten Soldaten einen Raum mit gemalten Wehrmachtssoldaten in Heldenposen ausgeschmückt. Schon 2012 hatte es auf dem Kasernengelände einen Vorfall mit einem Hakenkreuz gegeben. Medienberichten zufolge will von der Leyen nun den 30 Jahre alten Traditionserlass der Bundeswehr neu fassen.