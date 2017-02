Bundeswehr Mehr Einsätze, höhere Ausgaben

Bereits 2014 war vereinbart worden, dass alle Bündnispartner bis 2024 ihre Verteidigungsausgaben auf mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigern sollen. In Deutschland lag der Anteil zuletzt bei 1,2 Prozent. In nackten Zahlen: Über 34 Millionen Euro hat Deutschland 2016 in die Verteidigung gesteckt. Bis 2020 soll der Etat auf rund 39,2 Millionen Euro steigen, so sieht es der Finanzplan des Bundeskabinetts vor.

Deutschland müsste den Etat deutlich erhöhen

Für das vergangene Jahr sind dies knapp 10 Prozent des Bundeshaushalts (317 Millionen Euro). Dominiert werden die Bundesausgaben von denen für Arbeit und Soziales mit rund 50 Prozent der Gesamtausgaben. Der Verteidigungshaushalt liegt fast gleichauf an zweiter Stelle mit den Zinsausgaben für die in der Vergangenheit aufgenommenen Kredite.

Doch das Budget für Verteidigung beträgt eben nur 1,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (3,13 Billionen Euro). Um die Bedingungen der Nato und die Forderungen der US-Amerikaner zu erfüllen, müsste Deutschland den Etat also fast verdoppeln. "Das wären 57 bis 60 Milliarden Euro, je nachdem wie stark unsere Wirtschaft ist", sagte Tobias Lindner, Haushaltsexperte der Grünen.

Wofür braucht es mehr Geld?

Eine Frage lautet daher: Was könnte mit den zusätzlichen Finanzmitteln angefangen werden? Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen betonte am Mittwoch in den ARD-"Tagesthemen", dass die Bundeswehr zusätzliches Geld sehr wohl gebrauchen könne. "Wenn wir sehen, wie viele Aufträge die Bundeswehr heute für unsere Sicherheit leistet, (...) dann weiß ich genau, dass wir das nur durchhalten, wenn auch dauerhaft mehr in die Bundeswehr investiert wird", erklärte sie mit Blick auf zahlreiche Auslandseinsätze. Die CDU-Politikerin sprach von plausiblen Forderungen der USA.

Laut einer Aufstellung des Verteidigungsministeriums haben alle Auslandseinsätze seit 1992 knapp 17 Milliarden Euro gekostet. Größter Posten seit 2015 war dabei "Resolute Support". Für diese Nato-Folgemission nach dem Afghanistan-Einsatz zur Ausbildung der dortigen Sicherheitskräfte hat Deutschland in den vergangenen zwei Jahren 315 Millionen Euro ausgegeben.

Wäre ein höheres Friedensengagement besser?

Der Außenexperte der Grünen im Bundestag, Jürgen Trittin, sieht das anders als die Verteidigungsministerin. Im Deutschlandfunk warf er von der Leyen am Donnerstag vor, "schon mal vorsorglich die Hacken zusammengeschlagen" zu haben. Die Diskussion sei "völlig aus den Fugen" geraten. Trittin sagte, man solle sich eher darum bemühen, 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung in Entwicklungshilfe zu investieren.



Der Bundesvorsitzende der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EKA), Christoph Münchow, kritisierte, "die von Deutschland schon seit vielen Jahren eingegangene Selbstverpflichtung, wonach 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt werden sollen, wird seit Jahren einfach ignoriert". Das sei ein falsches Signal. "Statt nun wieder nur auf Waffen und Militär zu bauen, wäre jetzt eigentlich ein verstärktes ziviles Friedensengagement angesagt", ist der EKA-Vorsitzende überzeugt.



Grünen-Politiker Trittin argumentiert ähnlich: "Die 5 bis 10 Milliarden, die man braucht, um das Entwicklungshilfeziel zu erreichen, sind allemal besser investiert als 24 Milliarden in neue Panzer, die dann irgendwo in Osteuropa herumstehen."