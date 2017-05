Das leichte Durcheinander begann am späten Sonntagabend: Die SPD sagte ihr für Montagnachmittag geplantes Pressegespräch zu den Wahlprogramm-Eckpunkten ab. Gründlichkeit vor Schnelligkeit, meldete die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf Parteikreise, Steuer- und Rentenkonzept seien noch nicht fertig. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs am Morgen im Deutschlandfunk: "Es gab zu viele Änderungsanträge, man wollte das genauer rechnen. Und da wir eine demokratische Partei sind und der Aufbau von unten nach oben geht, wird das jetzt eingebaut. Und das finde ich auch vernünftig."

Jetzt haben wir eine Durststrecke. Wir haben harte Tage hinter uns, hat ja keinen Zweck, das schönzureden. Die Landtagswahlen sind für uns nicht gut ausgegangen. Nun liegen wir in den Umfragen bei 26-27 Prozent, das ist auch nicht das, was wir brauchen, um die Regierung in Berlin zu übernehmen.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer im ZDF-Morgenmagazin: "Der Schulz-Zug steckt ja tief im Gleisbett. Er ist aus den Schienen gesprungen und da passt ja vorn und hinten nichts mehr zusammen." Wobei es auch zwischen CDU und CSU Klärungsbedarf auf dem Weg zum gemeinsamen Wahlprogramm gibt - und gleichzeitig mehrere Klärungsmöglichkeiten. CDU-Vize Julia Klöckner sagte im RBB-Inforadio, dass man sich in der Fraktionsvorsitzendenkonferenz getroffen habe, genauso wie die Kanzlerin und der CSU-Vorsitzende in Berlin.

Montagnachmittag werden Merkel und Seehofer gemeinsam in München an der erwähnten Unions-Fraktionsvorsitzendenklausur teilnehmen. Wirtschaft und innere Sicherheit sind große Programmthemen. Strittig unter anderem, ob es die - Zitat Horst Seehofer - große, wuchtige Steuerentlastung geben wird, weit grösser, als bislang von der CDU mitgetragen.

Unklarheiten bei der SPD, Debatten in der Union, aber noch hält sich der Termindruck in Grenzen: Die SPD beschließt ihr Wahlprogramm erst am 25. Juni auf dem Parteitag in Dortmund, die Union legt ihr Programm sogar noch eine Woche später vor: am 3. Juli.