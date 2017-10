Der Sprecher erklärt: "Antragsteller werden erst nach bestands- oder rechtskräftigem Abschluss und der in der Entscheidung gesetzten Ausreisefrist ausreisepflichtig". Die Gerichte seien wegen der starken Zuwanderung seit 2015 mit Asylverfahren stark belastet. So habe es im vergangenen Jahr fast 700.000 Asylentscheidungen gegeben und in diesem Jahr bis August mehr als 480.000. Weitere Gründe für die Nichtumsetzung einer Ausreisepflicht seien Sachverhalte wie beispielsweise die Heirat mit einem deutschen Staatsbürger.