Studie zu Nebeneinkünften Dreißig Prozent der Abgeordneten haben einen Nebenjob

9.541 Euro und 74 Cent: das bekommen die Parlamentarier im Bundestag pro Monat als sogenannte Abgeordnetenentschädigung. Aber manche verdienen nebenher noch sehr viel mehr, so eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung. Allen voran stehen Mitglieder der Union. Doch auch bei der SPD nehmen die Nebeneinkünfte zu. Das liege an den vielen Rechtsanwälten und Unternehmern - so die Partei - die trotz Mandat weiterarbeiten. Die Macher der Studie warnen, es entstehe der Eindruck der Käuflichkeit.

von Stephan Zimmermann, MDR AKTUELL