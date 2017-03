Unicef-Studie Viele Flüchtlingskinder gehen nicht zur Schule

Zu lange Verweildauer in Notunterkünften

Der Mangel an Wohnraum in Ballungszentren führt der Unicef-Studie zufolge dazu, dass geflüchtete Familien oft für Monate oder Jahre in Not- oder Gemeinschaftsunterkünften leben müssen.

Die Aufenthaltsdauer in Gemeinschaftsunterkünften gab ein Drittel der dort befragten Mitarbeiter mit einem bis drei Jahren an. Ein Drittel der befragten Mitarbeiter von Notunterkünften nannten eine dortige durchschnittliche Aufenthaltsdauer von sechs bis acht Monaten.

Auch in den Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben Kinder demnach oft länger als die gesetzlich höchstens vorgesehenen sechs Monaten. So verbrächten die jungen Flüchtlinge eine entscheidende Phase ihrer Kindheit in Unterkünften, die oft allein schon wegen ihrer baulichen Ausstattung nicht kindgerecht seien.

Zu oft Zeugen von Gewalt

Rund 22 Prozent der befragten Mitarbeiter gaben an, dass Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen bereits Zeugen von Gewalt und Auseinandersetzungen geworden seien. Zehn Prozent der Mitarbeiter berichteten, Kinder seien selbst Opfer von Gewalt geworden. "Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein", hieß es in der Studie.