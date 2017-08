Alexander Böhm wirkt entspannt. Ein Interview mit der Kanzlerin? Davon lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen. Vorbereitung? "So wenig wie möglich, zugegeben", sagt er. "Man hätte sonst ja auch jemand anders nehmen können, dann sind wir wieder bei professionellen Journalisten und dann hat es nicht den Charme den ich gerne hätte", begründet er das.

Brille, kurze, strubblige Haare und immer ein bisschen überdreht – so präsentiert er sich auf seinem Kanal AlexiBexi. Der gebürtige Hamburger nimmt sich nicht so ernst, auf seinem YouTube-Kanal gibt es vor allem Unterhaltung.



Er singt englische Lieder auf Deutsch, testet neue Technik-Gadgets und erklärt, was man mit Nutella besser nicht machen sollte.