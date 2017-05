Sachsen lockt mit Villen in bester Lage, doch der BGH-Adler will bisher nicht nach Leipzig fliegen.

Sachsen lockt BGH nach Leipzig Villen für den Bundesgerichtshof

Sachsens Justizminister Gemkow will, dass der BGH in Leipzig wie versprochen weitere Strafsenate einrichtet. In Karlsruhe hält man wenig davon. Doch nun legt Sachsen einen Köder aus.

von Ine Dippmann, MDR-AKTUELL-Landeskorrespondentin in Sachsen