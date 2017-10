Der RBB stützt seinen Bericht auf Akten zu Ermittlungen gegen die IS-nahe Gruppe des Hasspredigers Abu Walaa aus Hildesheim, zu der auch Amri engen Kontakt hatte.



Danach hatte ein Mitglied der Gruppe kurz nach dem Anschlag im Dezember 2016 bei seiner Vernehmung durch das LKA vor einem als Murat auftretenden Mann gewarnt. Dieser Mann wurde vom nordrhein-westfälischen LKA unter dem Kürzel VP-01 als V-Mann geführt. Laut Aussage des Ab-Walaa-Mitglieds soll Murat vor Mitstreitern gesagt haben, man brauche "gute Männer, die in der Lage seien, Anschläge zu verüben."



Ein ehemaliger Anhänger der Abu-Walaa-Gruppe sagte dem RBB, der V-Mann sei sogar "der Radikalste" gewesen. Die meisten Gruppenmitglieder hätten aber nicht über Anschläge in Deutschland gesprochen, sondern hätten nach Syrien zum Kämpfen ausreisen wollen.



Der V-Mann habe aber immer wieder versucht, Mitglieder für Anschläge zu gewinnen. Er soll zu ihnen gesagt haben: "Komm, du hast eh keinen Pass, mach hier was, mach einen Anschlag."



Laut einem internen Bericht des NRW-Verfassungsschutzes soll ein Islamist berichtet haben, der V-Mann habe "nach einem zuverlässigen Mann für einen Anschlag mit einem Lkw" gesucht.



Der V-Mann VP-01 soll häufig mit Amri unterwegs gewesen sein. Bekannt war bisher nur, dass er den späteren Attentäter nach Berlin gefahren hatte. Amri hatte am 19. Dezember 2016 mit einem gestohlenen Lastwagen auf einem Berliner Weihnachtsmarkt zwölf Menschen getötet.