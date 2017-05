Ob es die Erziehung der Kinder oder die Pflege von Angehörigen ist: In den meisten Fällen kommt der Grund für einen Schritt in die Teilzeit nicht überraschend. Deshalb spricht zum Beispiel die Konsumgenossenschaft Leipzig im Vorfeld mit ihren Mitarbeitern, erklärt Konsum-Sprecher Matthias Benz. "Ich denke, dass das im individuellen Fall geklärt und auch vertraglich fixiert werden sollte." Grundsätzlich sollten Arbeitnehmerinteressen berücksichtigt und auch eine Wiederkehr aus der Teilzeit grundsätzlich ermöglicht werden, so Benz.

Nachfrage eher gering

Tatsächlich sei es eher selten der Fall, dass in dem rund 900 Mitarbeiter starken Unternehmen jemand zurück in eine Vollzeitstelle wolle. Allerdings sei es eben üblich im Lebensmitteleinzelhandel, dass viele Mitarbeiter ausschließlich in Teilzeit arbeiten. Sollte es dennoch vorkommen, dass es Rückkehrer gibt, ist das große Unternehmen aber flexibel genug, um zu reagieren, ohne dass etwa Mehrkosten entstünden.

Wir haben die glückliche Situation, dass wir mit 70 Filialen in und um Leipzig ein relativ großes Filialnetz haben und insofern auch innerhalb der Filialen verschieben können. Matthias Benz, Konsumgenossenschaft Leipzig

Die konkrete Stelle werde nicht vorgehalten. Bei einer Rückkehr werde gewährleistet, dass die Mitarbeiterin wieder in einer Filiale unterkommt. Das könne aber auch eine andere Filiale als ursprünglich sein.

Herausforderung für kleinere Unternehmen

So flexibel wie die Konsumgenossenschaft ist Unternehmer Robert Hauck nicht. In seinem Fahrradladen Zweirad-Woj beschäftigt er nur wenige Mitarbeiter. Gleich drei davon sind vor ein paar Monaten in Elternzeit gegangen. Nicht alle sind in die Vollzeit zurückgekehrt. Gerade für kleine Unternehmen sei so eine Situation eine Herausforderung, meint er. Dort stelle sich auch immer die Frage, wie derjenige in der Zeit ersetzt werde. Man müsse schauen, wie flexibel er mit anderen Mitarbeitern sein könne und ob er jemanden einstelle, so Hauck.

Kommunikation ist immer das Wichtigste! Wenn man es klar kommuniziert, dann kann man auch diese Geschichte einfach bewerkstelligen. Robert Hauck, Zweirad-Woj