Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die deutsche Bereitschaft signalisiert, den US-amerikanischen Wünschen nach Übernahme höherer Nato-Lasten entgegenzukommen. "Ich finde, das ist eine faire Forderung", sagte die CDU-Politikerin nach dem ersten Treffen mit ihrem US-Amtskollegen Jim Mattis am Freitag in Washington. Wenn man den Kampf gegen den Terror und die Bündnisverteidigung auf solide Füße stellen wolle, müsse jeder seinen Beitrag leisten. Deutschland setze sich deswegen für einen starken europäischen Pfeiler in der Nato ein.

Zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts

Die USA dringen schon seit längerem darauf, dass die europäischen Verbündeten mehr in die Verteidigung investieren. Die Nato-Staaten wollen bis spätestens 2020 mindestens zwei Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts im Jahr für Verteidigung ausgeben. In Deutschland und etlichen anderen Bündnisstaaten stagnieren die Werte aber unter 1,5 Prozent.

Klares Bekenntnis zur Nato

Mattis (Archivbild) ist Vier-Sterne-General außer Dienst. Bildrechte: dpa Nach dem Treffen im Pentagon lobte von der Leyen, dass sich der neue US-Verteidigungsminister klar zur Nato bekannt und ausdrücklich betont habe, dass auch die USA zur Allianz stünden. In dem Gespräch habe Konsens darüber geherrscht, dass man zusammengehöre und die sicherheitspolitischen Probleme nur gelöst werden könnten, wenn man weiter zusammenhalte, erklärte die Verteidigungsministerin. Mit Mattis vereinbarte sie dabei auch, dass die USA und Deutschland in Zukunft regelmäßig strategische Gespräche führen wollen.



Der US-Verteidigungsminister selbst unterstrich in einem kurzen Statement die vielen gemeinsamen Interessen mit Deutschland und lobte die deutschen Streitkräfte, mit denen er als US- und Nato-General immer wieder erfolgreich zusammengearbeitet habe.

Trump und Mattis uneins

Trump hatte in der Vergangenheit mit Nato-kritischen und Putin-freundlichen Tönen für Aufsehen gesorgt. Bildrechte: dpa Der neue US-Präsident Donald Trump hatte die Nato im Wahlkampf als überholt bezeichnet und damit Sorge bei den europäischen Partnern ausgelöst. Auch hatte Trump die anderen Nato-Mitglieder mit der Ankündigung einer Annäherung an Russland verunsichert. Mattis vertritt bei beiden Themen eine andere Haltung als sein Präsident: Der Ex-General ist ein Anhänger der Nato und sieht Russland als eine der größten Bedrohungen für die USA. Ob er oder das Präsidialamt sich in dem Richtungsstreit durchsetzen wird, ist bisher noch unklar.

Keine Lösung ohne Russland

Von der Leyen sagte, sie sei sich auch mit Blick auf Russland mit Mattis einig: "Es ist klar, dass wir Probleme in der Welt ohne Russland nicht lösen werden - wie zum Beispiel die schwierige Situation in Syrien." Russland müsse aber internationales Recht und Grenzen souveräner Staaten respektieren, sagte die Ministerin mit Blick auf Russlands Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. Daraus ergebe sich ein gemeinsames Vorgehen: "Nämlich dass wir aus einer Position der Stärke heraus immer wieder die Hand ausstrecken, um mit Russland am Verhandlungstisch unsere gemeinsamen Probleme zu diskutieren und sie dann auch zu lösen."

Kampf gegen den Terror

In der Unterredung ging es auch um den Kampf gegen den Terror. Trump dringt darauf, dass sich die Nato stärker auf diesem Feld engagiert. Von der Leyen hob hervor, dass der Terrorismus nicht nur militärisch bekämpft werden müsse. Es gehe auch darum, dessen Finanzquellen trocken zu legen, ihn im Internet zu bekämpfen, um ihm seine ideologische Grundlage zu nehmen. Alle diese Anstrengungen müssen gut miteinander vernetzt werden.

Von der Leyen war nach Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) das zweite deutsche Kabinettsmitglied, das bei einem Besuch in Washington die Haltungen der neuen US-Regierung unter Trump auslotete. Sie wurde mit militärischen Ehren empfangen.