Nach massiver Kritik Von der Leyen rudert zurück

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat ihre harte Kritik an Strukturen in der Bundeswehr bedauert. Wie das Magazin "Spiegel" berichtet, sagte die CDU-Politikerin bei ihrem Treffen mit Generälen am Donnerstag, die Soldaten leisteten einen "unverzichtbaren Dienst für unser Land". Dafür verdienten sie Dank und Anerkennung. Sie wünschte, sie hätte diese Sätze am Wochenende in dem Fünf-Minuten-Interview über den Rechtsextremisten vorweggesagt. "Es tut mir leid, dass ich es nicht getan habe - das bedauere ich."

Nicht alles nimmt von der Leyen zurück

Dennoch hielt die Ministerin an ihrer Kritik fest. Laut "Spiegel" sagte sie auf dem Treffen, "die drastisch verschärfte Sicherheitslage von der Krim über den IS bis Mali und die großen Reformen der Legislatur beim Personal, im Rüstungsbereich, bei den Finanzen, bei Cyber haben von Tag eins an viel Kraft und Aufmerksamkeit gekostet". Heute wünsche sie sich, "wir hätten uns ebenso früh und systematisch um verdeckte rechtsextreme Tendenzen gekümmert". Auch ihre Äußerung, es gebe bei der Bundeswehr ein Haltungsproblem und Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen, nahm sie nicht zurück.

Gespräch mit Führungskräften

Von der Leyen hatte am Donnerstag mit rund 100 Führungskräften aus der Bundeswehr über Konsequenzen aus dem Skandal um den unter Terrorverdacht festgenommenen Oberleutnant Franco A. gesprochen. Er hatte sich als syrischer Flüchtling ausgegeben und plante offenbar einen Anschlag. Die Ministerin hatte nach dessen Festnahme in einem Interview von falsch verstandenem Korpsgeist und Führungsschwäche in der Bundeswehr gesprochen.

Unter anderem der Bundeswehrverband hatte ihr daraufhin vorgeworfen, der Truppe massiven Schaden zugefügt zu haben. Das Einlenken der Ministerin nun begrüßte der Verband. "Es ist immer schwer für Politiker zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht", sagte Verbandschef André Wüstner in der ARD.