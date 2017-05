Möglich, dass Ursula von der Leyens politische Karriere bald hinter ihr liegt. Das wäre sehr bedauerlich, sagt Helga Lukoschat. Die Politologin hat genau verfolgt, wie von der Leyen seit ihrem Amtsantritt versucht, ihrer Truppe ein neues Image zu verpassen – modern, offen, mit mehr Frauen auch in Spitzenpositionen.



Und da stoßen zuweilen Welten aufeinander, wie die Vorsitzende der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF) aus ihrer Arbeit mit großen Wirtschaftsunternehmen weiß. "Das Topmanagement will oft diese Veränderungsprozesse. Und die Basis möglicherweise auch. Das Problem ist eher das mittlere Management, wie wir in der Wirtschaft sagen, die so genannte Lähm-Schicht." Und weiter: