Es ist der wohl größte Skandal in der deutschen Pflege seit Jahrzehnten: Rund 230 Pflegedienste bundesweit stehen im Verdacht, ein System zum Abrechnungsbetrug aufgebaut zu haben. Seit Jahren war eine Sonderermittlungsgruppe den meist russischen und ukrainischen Tätern auf der Spur, jetzt hat sie ihren Abschlussbericht vorgelegt. Das Ausmaß der Betrügereien ist demnach größer als gedacht. Wie kann so etwas in Zukunft verhindert werden?

von Andre Seifert, MDR AKTUELL