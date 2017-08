Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (Olaf) hat bei seinen Ermittlungen zum VW-Abgasskandal offensichtlich konkrete Hinweise auf Fehlverhalten von Verantwortlichen des Autokonzerns gefunden.



Wie die Behörde am Dienstag in Brüssel in ihrem Untersuchungsbericht mitteilte, wurden die deutschen Strafverfolgungsbehörden ersucht, rechtliche Schritte zu prüfen. Konkret sei der Staatsanwaltschaft Braunschweig eine sogenannte justizielle Empfehlung übermittelt worden.