Vor allem den Christdemokraten in Schleswig-Holstein ist es gelungen, Nichtwähler zu mobilisieren. Nach den Zahlen von infratest dimap machten diesmal rund 58.000 Menschen, die bei der letzten Landtagswahl 2012 nicht an die Urnen gegangen waren, diesmal ihr Kreuz bei der CDU. Wahlforscher Roberto Heinrich von infratest dimap: "Die Union konnte hier vergleichsweise stark profitieren von diesem Kopf-an-Kopf-Rennen, was es ja gegeben hat in den Umfragen. Das hat sehr viele Nichtwähler überzeugt doch an die Urnen zu gehen und eine mögliche Veränderung auch möglich zu machen."