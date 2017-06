Eine zentrale Forderung sind dabei Verbesserungen für sozial Schwache. So will die Linke unter anderem eine Mindestsicherung und eine Mindestrente von jeweils 1.050 Euro einführen sowie das Rentenniveau und den Mindestlohn anheben.



In der Steuerpolitik plädiert die Linke für eine Umverteilung der Steuerlast. So will sie den Steuerfreibetrag von derzeit gut 8.800 Euro auf 12.600 Euro anheben. Gleichzeitig soll ein Spitzensteuersatz von 53 Prozent ab einem Jahreseinkommen von 70.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen gelten. Außerdem verlangt sie eine Reichensteuer.