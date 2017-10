Wenigstens für dieses Wochenende ist Hannover politisch mal wichtiger als Berlin. Immerhin ist Niedersachsen mit acht Millionen Einwohner das viertgrößte Bundesland –, es hat im Bundesrat genauso viele Stimmen wie die Schwergewichte Nordrhein-Westfalen oder Bayern – was die Leute in Osnabrück, Lüneburg, Emden oder eben Hannover entscheiden, wird die Stimmung beim Start in die Legislaturperiode deutlich beeinflussen. Das sieht man übrigens auch daran, dass in Sachen Sondierungen drei Wochen lang alles auf Eis lag – eben bis nach der Niedersachsen-Wahl.

CDU will SPD Staatskanzlei abnehmen

Eingeladen zu den Sondierungen hat für nächsten Mittwoch die Kanzlerin – sie steht vor der eher unangenehmen Aufgabe, aus vier Partnern eine Regierung zu formen: "Ich hab mir da nicht Illusionen gemacht, dass das so einfach wird. Und jetzt ist eine bestimmte Konstellation da, und jetzt haben wir einen Auftrag." Und der ist für Merkel umso leichter umzusetzen, je fester sie im Sattel sitzt. Sie braucht Autorität, um die schmerzhaften Kompromisse durchsetzen, die Jamaika nötig machen wird.

Gelingt es der CDU, der SPD die niedersächsische Staatskanzlei abzunehmen, stärkt das Merkels Position in den eigenen Reihen, die seit der Bundestagswahl angekratzt ist. Bleibt dagegen der Sozialdemokrat Stephan Weil Ministerpräsident, schwächt das Merkel weiter.

Ein starkes SPD-Ergebnis würde Schulz stärken

Weil, der in den Umfragen zuletzt deutlich aufgeholt hat, kann also die Kanzlerin in Bedrängnis bringen, und er kann gleichzeitig seinem Parteivorsitzenden ein wenig Luft verschaffen. SPD-Chef Martin Schulz will ja genau das bleiben: SPD-Chef. "Ich habe eine Aufgabe als Parteivorsitzender, der stelle ich mich in vollem Umfange", sagte er.

In der SPD wird aber durchaus diskutiert, ob das so eine gute Idee ist. Gelingt es der Partei, in Niedersachsen zum allerersten Mal unter Martin Schulz eine Wahl zu gewinnen, hilft das dem Chef – schmiert die SPD auch noch in Hannover ab, könnte Schulz Rückzug fällig werden.

Linke vor Fünf-Prozent-Hürde

Kopf an Kopf liegen in Niedersachsen die beiden potenziellen Jamaika-Partner der Union, FDP und Grüne – beide hoffen auf eine zusätzliche Dosis Selbstbewusstsein für Sondierungen und Koalitionsverhandlungen. Bei den Grünen kommt noch hinzu, dass sie bisher in Hannover mitregieren – kriegen sie dafür eins drüber, stärkt das diejenigen in der Partei, die vor zu weitreichenden Kompromissen warnen und deshalb in Sachen Jamaika auf der Bremse stehen. Und: Über Regierungsbeteiligungen in zahlreichen Ländern haben die Grünen bereits in den vergangenen Jahren auf Bundesebene ein bisschen mitregiert – in einem großen Land aus der Regierung zu fliegen, würde ihre Stellung in einem Jamaika-Bündnis schwächen.

Für die Linke war Niedersachsen eines der ersten West-Länder, in dem ihr der Einzug in den Landtag gelang – sollten jetzt sie dort wieder rausfliegen – das wäre schlecht fürs Selbstbewusstsein. Knackt sie aber die 5-Prozent-Hürde, winkt zumindest als Option eine Regierungsbeteiligung – die SPD könnte auf sie angewiesen sein. Keine Mitregierungsmöglichkeit hat in Niedersachen die AfD. Aber sie könnte dort nach dem Erfolg bei der Bundestagswahl einen ersten Dämpfer bekommen: Umfragen sehen die Landes-AfD bei eher mittelprächtigen sieben Prozent.