Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen hat die Landtagswahl begonnen. Mehr als dreizehn Millionen Wahlberechtigte können seit 8 Uhr ihre Stimme abgeben. Sie können sich zwischen 31 Parteien entscheiden. Bislang sind fünf Parteien im Parlament in Düsseldorf vertreten. Stärkste Kraft 2012 wurde die SPD mit gut 39 Prozent, gefolgt von der CDU mit etwa 26 Prozent, Grünen (11 Prozent), der FDP (knapp 9 Prozent) und der Piratenpartei (knapp 8 Prozent).

Knappes Rennen erwartet

CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet gab seine Stimme am Morgen in Aachen ab, gemeinsam mit Frau Susanne und seinen beiden Söhnen. Er zeigte sich zuversichtlich: "Es gibt eine reale Chance, dass wir gewinnen können."

Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wählte zeitig. Er machte in seiner Heimatstadt Würselen seine Kreuze. Begleitet wurde er dabei von seiner Frau Inge. Es werde ein enges Rennen, sagte Schulz nach der Stimmabgabe.

Stimmungstest für die Bundestagswahl

Schulz selbst hatte im Wahlkampfendspurt die amtierende Ministerpräsidentin Hannelore Kraft unterstützt. Ob das hilft, ist fraglich. Die letzten Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und im Saarland gewann die CDU - der erhoffte Schulz-Effekt verpuffte.

SPD-Chef Martin Schulz mit Frau Inge bei der Stimmabgabe in Würselen Bildrechte: dpa Die Bundes-SPD steht aktuell nicht besonders gut da. Im letzten ARD-Deutschlandtrend sackte sie auf 27 Prozent ab und lag damit zehn Punkte hinter der Union. Für den Bund wünschen sich laut Deutschlandtrend nur noch 36 Prozent eine SPD-geführte Regierung. Anfang Februar waren das immerhin noch 50 Prozent und die Zeichen standen auf Wechselstimmung.



In Nordrhein-Westfalen könnte es einen Politikwechsel geben. Möglicherweise aber nicht im Sinne der SPD. Die letzten Umfragen sehen die SPD mit 30 bis 32,5 Prozent entweder knapp vor oder sogar hinter der CDU. Die Christdemokraten und ihr Spitzenkandidat Armin Laschet kommen auf 31 bis 32 Prozent. Der bekam zum Wahlkampfabschluss von der Bundeskanzlerin Schützenhilfe: Angela Merkel warb am Samstag in Aachen für den 56-Jährigen.

Kleine Parteien: das Zünglein an der Waage

Kritischer sieht es bei den Grünen aus. Sie kommen in den letzten Umfragen auf gerade mal sechs bis sieben Prozent und büßen damit im Vergleich zur letzten Wahl fast die Hälfte der Stimmen ein (Wahlergebnis Grüne 2012: 11,3 Prozent). Spitzenkandidatin und Schulministerin Sylvia Löhrmann richtet sich mit einem dramatischen Appell an potenzielle Wählerinnen und Wähler: "Es geht um die parlamentarsiche Existenz der Grünen. Das ist ein Weckruf." Sollten sich die schlechten Umfragewerte für die Grünen bewahrheiten, gibt es keine weitere Chance für die seit 2010 in Düsseldorf regierende rot-grüne Koalition.

Die grüne Spitzenkandidatin Löhrmann beim Wahlkampf in Gütersloh. Bildrechte: dpa FDP-Chef und NRW-Spitzenkandidat Lindner zeigt sich angriffslustig und greift die stellvertretende Ministerpräsidentin Löhrmann frontal an: "Eine Schulministerin, die nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer gegen sich aufbringt, sondern auch ihre Parteikollegen, die hat ihre Legitimation verloren." Umfragen sehen Lindner und die FDP zwischen 10 und 13 Prozent. Eine zweistellige Prozentzahl bei den Landtagswahlen wäre für die FDP ein wichtiges Signal für die Bundestagswahl.



Für die AfD sieht es den letzten Umfragen zufolge schlechter aus, als zunächst angenommen. Sie lag im letzten ZDF-Politbarometer nur noch bei 6,5 Prozent. Die AfD und ihr Spitzenkandidat Marcus Pretzell konnten kaum punkten. Die Flüchtlingskrise spielte im Wahlkampf kaum eine Rolle. Und die parteipolitischen Querelen auf Bundesebene schlagen sich offenbar auch auf Landesebene in NRW nieder.

Linke rein, Piraten raus?

Die Linke möchte wieder in den Düsseldorfer Landtag einziehen. Das könnte auch klappen, bleibt es bei den prognostizierten sechs Prozent. Bundestagsfraktionschefin Sarah Wagenknecht machte beim Wahlkampfabschluss in Düsseldorf noch einmal deutlich, dass die Linke einen Wandel möchte. Für ein "weiter so" stünde die Partei nicht zur Verfügung.

Für die Piraten stehen die Zeichen auf Abschied vom Landtag. Sie tauchen in vielen Umfragen gar nicht mehr auf. Und wenn doch, dann liegen sie bei höchstens ein Prozent. Vor fünf Jahren schafften die Piraten noch mit 7,8 Prozent als fünfte Partei den Sprung in den Landtag.

CDU kann zentrale Themen besetzen

Die wichtigsten Themen des Wahlkampfes waren innere Sicherheit, Bildung und Verkehr. Der Fall Anis Amri und die Vorfälle in Köln zu Silvester 2015/16 spielten der CDU in die Karten. Die Partei sprach ganz offen das Unsicherheitsgefühl bei der Bevölkerung an. Ein Wahlplakat-Slogan der CDU: "Ich fühle mich hier nicht mehr sicher". Damit gräbt die CDU der AfD thematisch das Wasser ab.

Problemfall Koalitionsbildung

Die Koalitionsfrage war bis zum Schluss Thema des Wahlkampfs. Dabei gaben sich die Parteien dezidiert wählerisch. Jede schloss mindestens einen möglichen Koalitionspartner aus. Die SPD möchte gern die rot-grüne Regierungskoalition fortsetzen, aber auf keinen Fall mit der Linken koalieren. Die Grünen wollen nicht in eine sogenannte Jamaika-Koalition mit CDU und FDP.

Die FDP hatte schon auf ihrem Parteitag per Beschluss festgelegt, "unter keinen Umständen" über eine sogenannte Ampel-Koalition mit SPD und Grünen zu verhandeln. Nähme man all diese rigorosen Absagen ernst, blieben als mögliche Regierungen für NRW nur noch eine große Koalition, Rot-Gelb oder Schwarz-Gelb.