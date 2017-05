Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein wird ein sehr enger Ausgang erwartet. Eigentlich nichts Neues, im Norden haben knappe Kräfteverhältnisse sozusagen Tradition, erklärt Roberto Heinrich von infratest dimap: "Das war in der Vergangenheit so, bei der letzten Wahl 2012, die Koalition hatte nur einen Sitz Mehrheit, und auch bei der Wahl davor in 2009 war es so, dass die dortige schwarz-gelbe Koalition ebenfalls nur einen Sitz mehr hatte. Und wir sahen ja bei den letzten Umfragen wiederum ein Kopf-an-Kopf-Rennen und keine klaren Kräfteverhältnisse." Man könne also mit einem spannenden Wahlabend rechnen.

Mit der gegenwärtigen "Küstenkoalition" aus SPD, Grünen und Südschleswigschem Wählerverband (SSW) ist zwar eine Mehrheit der Wahlberechtigten zufrieden. Auch SPD-Ministerpräsident Torsten Albig mache eine gute Arbeit, finden sechs von zehn Befragten. Doch im Vergleich mit den Regierungschefs aller Bundesländer belegt Albig auf der Zufriedenheitsskala nur einen Platz im unteren Mittelfeld.

Schulz-Effekt ebbt ab

Und auch der sogenannte "Schulz-Effekt" hilft der SPD in Schleswig-Holstein wahrscheinlich nicht viel weiter, sagt Wahlforscher Heinrich: "Es ist so, dass wir diesen Schulz-Effekt in den bundespolitischen Umfragen leicht abebben sehen und dieser Rückgang ist auch in den Bundesländern erkennbar. Also, Schulz hat den Sozialdemokraten geholfen, aber der Effekt lässt nach."

Sollte die SPD die Landtagswahl verlieren, wäre das für ihren Kanzlerkandidaten Martin Schulz ein schwieriges Signal, so kurz vor der wichtigen Wahl im bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfalen und auch mit Blick auf die Bundestagswahl.

Merkel genießt hohe Popularität im Norden

Die CDU in Schleswig-Holstein mit ihrem Spitzenkandidaten Daniel Günther kann dagegen auf den "Merkel-Effekt" setzen, sagt der Experte: "Wir sehen auch ganz unmittelbar in Schleswig-Holstein, dass die Bundeskanzlerin sehr gut ankommt, sie hat höhere Popularitätswerte als Martin Schulz. Für die Union gibt es also eher Rückenwind aus Berlin."

Ob nun am Abend die SPD oder die CDU vorn liegt – die Regierungsbildung dürfte kompliziert werden. Wenn die Umfragen Recht behalten, werden in den Kieler Landtag auch die Grünen, die FDP, die AfD und der SSW sicher einziehen. Sollte es keine Neuauflage der "Küstenkoalition"“ geben, sind zwei weitere Dreier-Bündnisse denkbar: Eine "Ampel" aus SPD, FDP und Grünen oder eine "Jamaika-Koalition" aus CDU, FDP und Grünen. Eine große Koalition von CDU und SPD oder Rot-Rot-Grün rangieren auf der Wahrscheinlichkeitsskala weiter hinten. Eine Zusammenarbeit mit der AfD haben alle anderen Parteien ausgeschlossen.