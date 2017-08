Auf dem Marktplatz in Halle plätschert das Wasser im Springbrunnen dahin wie der Wahlkampf in diesem Jahr. Ein Hallenser, Anfang 40, kurze braune Haare, genießt die Mittagspause. Seine Methode, um herauszufinden, welche Partei er wählen wird: "Der Wahl-O-Mat wird für mich das Programm sein, mit dem ich mich informieren werde." Das ist eine Möglichkeit.

In der Wissenschaft dagegen kennt man vier zentrale Faktoren, die eine Wahlentscheidung wesentlich beeinflussen, erklärt der Politologe und Wahlforscher Eric Linhart von der TU Chemnitz.

Die wichtigste Rolle im Entscheidungsprozess spiele dabei die Parteineigung, sagt Eric Linhart. Also zu welchem politischen Lager man sich zugehörig fühlt, ohne gleich ein Mitglied zu sein. Dieser Faktor führe dazu, dass man seine Wahlentscheidung meist Monate vorher fällt. So geht es auch einer Hallenserin: "Ich wähle seit Jahren immer dasselbe und dabei bleibe ich auch. Aber ich informiere mich natürlich."

Die Wähler halten sich also stärker an kurzfristige Faktoren wie Kandidaten oder Parteiprogramme. Und das führt dazu, dass Wahlentscheidungen erst später gefällt werden.

So wie das Unglück von Fukushima im Jahr 2011 die Landtagswahlen in Baden-Württemberg wesentlich beeinflusst hatte: Winfried Kretschmann wurde zum ersten Grünen Ministerpräsidenten gewählt.

Zu den Spontan-Wählern zählen besonders häufig junge Menschen, da diese sich erst orientieren und gegebenenfalls eine Parteineigung entwickeln müssen. So geht es auch Erstwähler Martin, 19 Jahre alt: "Ich werde mich vor der Wahl noch ein bisschen informieren. Wenn ich bei einer Partei etwas Interessantes sehe, schaue ich mir die wahrscheinlich genauer an. Ich werde mich entscheiden, wenn ich mich mehr dazu belesen habe."

Übrigens: Von den vier Faktoren beeinflussen Sachthemen wie Wahlprogramme letztlich am geringsten die Wahlentscheidung, sagt der Politologe Eric Linhart. Auch, wenn man sich das wünschen würde. Am Ende ist es halt, wie so oft, ein Bauchgefühl.