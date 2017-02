Wahlfrau aus Afghanistan: Bahra Niazmand

Herbst 2015: Zehntausende Flüchtlinge kommen nach Deutschland, werden in der Republik verteilt. Einige hundert Männer, Frauen, Kinder landen in der Leipziger Grube-Turnhalle und müssen plötzlich versorgt werden. Übersetzer wie die gebürtige Afghanin Bahra Niazmand werden dringend gebraucht.

Bahra selbst steckt noch mitten in der Lehre zur operations-technischen Assistentin. Seit sechs Jahren ist sie Deutsche und fühlt sich auch so: "Wir waren halt so klein und wir kennen jetzt nur Deutschland. Das ist halt so wie unsere Heimat jetzt."