Für die politische Konkurrenz ist der Fall klar: "Hochproblematisch" sei das Engagement von Kanzleramtschef Peter Altmaier, sagt SPD-Generalsekretärin Katarina Barley. Sie wirft der CDU eine Vermischung von Wahlkampf und Regierungskoordination vor. Und FDP-Vize Wolfgang Kubicki geht noch einen Schritt weiter. Die Verquickung von Regierungsamt und parteipolitischer Betätigung sei insbesondere in Wahlkampfzeiten "eklatant verfassungswidrig".



Doch so einfach ist es nicht. Der Staatsrechtler Christian Pestalozza von der Freien Universität Berlin weist auf ein Karlsruher Urteil von 1977 hin. Damals hatte das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass die Regierung keine Werbung für Parteien machen dürfen. Aber: "Das Gericht hat gleichzeitig und am Rande gesagt, das schließt nicht aus, dass Regierungsmitglieder auch Wahlwerbung betreiben, solange sie es nicht als Amtspersonen tun."

Das heißt, als Parteimitglied oder Privatperson dürfen sich auch amtierende Minister und Ministerinnen in den Wahlkampf einschalten. Andere Experten sehen den Fall ähnlich. Der Politologe Nils Diedrich von der Freien Universität Berlin sagte, es gebe weder rechtliche noch moralische Einwände, wenn Altmaier am CDU-Wahlprogramm mitschreibe. Es seivollkommen berechtigt, wenn Regierungsmitglieder für eine mögliche weitere Legislaturperiode am Wahlprogramm ihrer Partei mitarbeiteten und Vorschläge aus der praktischen Arbeit heraus machten.

Klare Trennung oberste Prämisse

Wichtig ist allerdings die klare Trennung. Das Ministerbüro darf nicht als Parteizentrale genutzt werden. So hielt es auch die amtierende SPD-Familienministerin Manuela Schwesig Anfang des Monats: "Auch von mir einen wunderschönen guten Tag hier im Willy-Brandt-Haus. Ich möchte Ihnen heute als stellvertretende Parteivorsitzende und als Mitglied der Leitung der Programmkommission die Familienarbeitszeit vorstellen."

Auch Arbeitsministerin Andrea Nahles stellte das SPD-Konzept für das "Arbeitslosengeld Q", mit dem die Sozialdemokraten in den Wahlkampf ziehen wollen, wie es sich gehört, im Willy-Brandt-Haus vor. Auf die Abgrenzung vom Amt kommt es also an. Und die könnte auch Peter Altmaier gelingen, wenn er für die ehrenamtliche Arbeit am CDU-Programm stets sein Büro im Kanzleramt verlässt und sich stattdessen im Konrad-Adenauer-Haus an den Schreibtisch setzt.

Staatsrechtler: Andere Ämter nicht vernachlässigen

Staatsrechtler Pestalozza sieht trotzdem ein Problem: "Auch für den Kanzleramtsminister hat der Tag nur 24 Stunden. Er hat also ein Abgeordnetenmandat, er hat ein Ministeramt, und soll dann auch noch professionelles Wahlmanagement betreiben. Wie kriegt man das unter einen Hut? Das geht nicht ohne Vernachlässigung der Funktionen, die man im Übrigen hat." Sollte Altmaier also seine Arbeit als Kanzleramtsminister nicht mehr oder nur noch nachlässig tun, könnte man ihn wegen Verletzung seiner Amtspflichten zur Rechenschaft ziehen. Dafür braucht es allerdings Belege.