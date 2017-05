Merkel und Seehofer Unharmonisch in den Wahlkampf?

Wir können bei so vielen Gemeinsamkeiten zwischen CDU und CSU unterschiedliche Positionen in dieser Frage aushalten.

Wir sind ja in der Zielsetzung der Begrenzung der Zuwanderung einig. Bei einzelnen Instrumenten gibt es unterschiedliche Auffassungen.

Und das wird sich bis zum Wahltag auch nicht mehr ändern. Denn weder Merkel noch Seehofer wollen und werden ihre Haltung zur Obergrenze aufgeben. Um trotzdem gemeinsam in den Wahlkampf ziehen zu können, wird ein extra Bayernplan erarbeitet - ein Zusatzwahlprogramm nur für die CSU. Und in ihm steht das Ja zur Obergrenze, verspricht Seehofer seinen Wählern. "Mit diesen Positionen werden wir um das Vertrauen der Menschen werben. Wenn wir das bekommen und eine Regierung bilden können, werden wir auch dafür sorgen, dass dies in ein Regierungshandeln einfließt."