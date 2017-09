Nach dem TV-Duell Zuschauer sehen Merkel vor Schulz

Union und SPD erklärten jeweils ihren eigenen Kandidaten zum Sieger. Merkel sei überzeugend und die Gewinnerin, twitterte etwa Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU). Unionsfraktionschef Volker Kauder erklärte, CDU und CSU gingen nun mit großer Zuversicht in den Schlussspurt. Angesichts der Umfragewerte erklärte Kauder, die Wahl werde jedoch nicht in einem TV-Duell entschieden.

Schulz hatte Merkel zwar bei Themen wie Flüchtlingspolitik oder soziale Gerechtigkeit angegriffen. Doch in vielen Bereichen zeigten sich beide einig. Beide versprachen im Falle eines Wahlsiegs eine harte Linie gegen den türkischen Machthaber Erdogan. Zudem wollen sie sich in der EU dafür einzusetzen, die Beitrittsverhandlungen mit Ankara abzubrechen. In der Flüchtlingspolitik lehnten beide Kandidaten eine Abschottung Deutschlands ab. Sie sprachen sich aber dafür aus, die Zuwanderung gesetzlich zu regeln. Beide lehnten Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge ab.