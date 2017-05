Bundestagswahl 50 Shades of Wahlkampf

Das ist eine Begegnung, die die Leute nicht so schnell vergessen wie einen Facebook-Post oder eine Werbeanzeige.

Trotz der neu entdeckten Volksnähe: Auch Internet und soziale Medien spielen eine zentrale Rolle im Wahlkampf. Videos, Fotos, knackige Botschaften - ein guter Auftritt auf Facebook, Twitter und Instagram sind Pflicht. Robert Heinrich gerät ins Schwärmen. Zum ersten Mal hätten die Parteien die Chance, ohne Werbebudget Massen zu erreichen, sagt er. "Im Wahlkampf 2009 hatten wir auf unserer eigenen Website etwa eine Million Aufrufe. Im Jahr 2015 hatten wir allein auf Facebook 36 Millionen Kontakte - und das war kein Wahlkampfjahr", so der Wahlkampfmanager der Grünen.

Grüne und SPD haben junge ITler zu Hackathons zusammengetrommelt, um Ideen zu entwickeln, die Aufmerksamkeit in der multimedialen Gemeinde erregen. Da wird bis September sicherlich noch Einiges an kreativen Ideen auf uns zukommen. Doch am Ende ist eine gute Performance nicht alles, sagen Wahlforscher - entscheidend sind immer noch die Inhalte.