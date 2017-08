Wahlkampfauftakt Grünen setzen auf Thema E-Mobilität

Rund zweihundert Grünen-Anhänger warten schon am Brandenburger Tor, als Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir eintreffen, auf knallgrünen Fahrrädern. In Berlins Mitte ist ein solcher Grünen-Auflauf allerdings leicht zu organisieren, schließlich haben Bundestagsfraktion und Bundesgeschäftsstelle eine Menge Mitarbeiter, die kann man mal vorbeischicken. "Wir wollen ab dem Herbst mitentscheiden", sagt Göring-Eckardt.

"Es geht um den dritten Platz. Es geht um die Entscheidung, wohin Deutschland in den nächsten vier Jahren gehen soll", sagt sie, "die dritte Kraft entscheidet, wohin dieses Land geht." Spiel um Platz drei also, Zünglein an der Wage. Platz drei wollen allerdings auch die Linken, die FDP und die AFD, alle liegen derzeit dicht beieinander.

Echter Klimaschutz, Familien stärken, mehr Elektromobilität – die Themen, mit denen die Grünen durchdringen wollen, finden sich auf den Plakaten, die ihre Anhänger hochhalten. Natürlich werde die Partei über Autos reden, so Göring-Eckardt. Man hoffe, dass es Elektroautos seien, die künftig auch in Deutschland produziert würden. Für die Grünen sei klar:

Und die bräuchten – etwa, wenn es um die Autos der Zukunft geht – politische Unterstützung: von den Grünen. Bloß nicht als Verbotspartei gelten – diese Lehre aus früheren Wahlkämpfen ist deutlich zu spüren. Göring-Eckhardt und Özdemir schwärmen ab sofort getrennt aus: 130 Termine an 90 Orten haben sie in den nächsten sechs Wochen. Sie fahren dorthin nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Auto: in einem BMW-Hybrid. Trotz intensiver Suche, heißt es, hätten sie am Markt kein reines Elektroauto gefunden, das ausreichend Platz und Reichweite bietet. Bis zur nächsten Bundestagswahl 2021 müsse sich das ändern.