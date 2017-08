Wagenknecht greift Kanzlerin und SPD an

Nach gut 30 Minuten dann der Wechsel. Sahra Wagenknecht betrat den Truck. Ähnlich bissig wie ihr Vorredner, bekam direkt Angela Merkel ihr Fett weg.

Diese Bundeskanzlerin hat keine Verlängerung verdient. Die gehört im September in Rente geschickt, aber richtig. Sahra Wagenknecht, Spitzenkandidatin für die Linke

Deutschland ginge es bei weitem nicht so gut, wie Merkel behaupten würde, so die Begründung. Knapp die Hälfte der Bevölkerung verliere Einkommen. Stattdessen müssten sichere und unbefristete Arbeitsplätze her. Aber auch die SPD wurde von Frau Wagenknecht nicht mit Kritik verschont.

Sie erzählte von einem Disput mit Olaf Scholz von der SPD: "Da stellt der sich allen Ernstes hin und sagt, es wäre doch eine Verschwörungstheorie, wenn man die Politik dafür verantwortlich machen würde, dass wir in Deutschland solche Zustände am Arbeitsmarkt haben. Da kann man sich doch nur an den Kopf fassen. Wer denn sonst, als die Politik?"

Direktheit kommt an

So viel Direktheit kam an bei den Menschen in Rostock. Als sehr ehrlich und verständlich bezeichnete eine Besucherin die Auftritte. Sie hoffe, "dass das nicht nur leere Versprechungen sind, sondern dass sie sich durchsetzen." Eine andere sagte, es sei auch wichtig, "dass sie gesagt hat, dass einfache Antworten, wie die AFD sie präsentiert, keine Lösungen sind."

Die Linke hat nun noch knapp einen Monat Zeit ihre Lösungen zu präsentieren und auf Stimmenfang zu gehen. Wille und Biss scheinen auf jeden Fall ausreichend vorhanden zu sein.