Nach Auftritts-Absage Kann man Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker verbieten?

In der Türkei steht ein Verfassungsreferendum an, das Präsident Erdogan mehr Macht geben soll. Dafür wollen türkische Politiker auch bei den wahlberechtigten Türken in Deutschland werben. So ein Wahlkampfauftritt wurde im baden-württembergischen Gaggenau kurzfristig wegen Sicherheitsbedenken verboten. Die Empörung in der Türkei ist groß. Doch: Muss Deutschland parteipolitischen Auftritte ausländischer Politiker dulden?

von Katrin Aue, ARD-Hauptstadtstudio