Die Linke setzt im Bundestagswahlkampf auf das Thema Umverteilung. Reiche sollen mehr abgeben, die Ärmeren entlastet werden. Das sieht der Entwurf der Parteiführung für das Wahlprogramm vor, der heute in Berlin vorgestellt wird.

Die Linken wollen, dass Arbeit besser bezahlt wird. Der gesetzliche Mindestlohn müsse auf 12 Euro steigen, Ketten-Befristungen und Leiharbeit sollen stark eingeschränkt werden. Investitionen in Bildung, Pflege, sozialen Wohnungsbau und den ökologischen Umbau der Wirtschaft sollen neue Vollzeitarbeitsplätze schaffen. Statt Hartz IV soll es eine Mindestsicherung in Höhe von 1.050 Euro geben. Das Rentenniveau soll wieder auf 53 Prozent steigen. Die Rentenanpassung von Ost und West wäre nach den Plänen der Linken eine Sofortmaßnahme.

Mehr Gerechtigkeit und Geld in die Kassen soll eine Reichensteuer bringen. Konkret sieht der Wahlprogramm-Entwurf vor, dass ab einem Jahreseinkommen von 260.000 Euro 60 Prozent Steuern gezahlt werden sollen. Bei einer Million sind es 75 Prozent. Auch Vermögen und Erbschaften sollen höher versteuert werde, Einkünfte aus Kapitalerträgen in der Höhe der Einkommensteuer.

Im Gegenzug sollen Bezieher von unteren und mittleren Einkommen weniger zahlen. Alle zu versteuernden Einkommen unter 12.600 Euro im Jahr sollen steuerfrei bleiben. Für mittlere Einkommen soll die Steuerbelastung abgeflacht werden. Die Rechnung der Linken sieht so aus: Wer weniger als 7.100 Euro brutto im Monat hat, zahlt weniger Steuern, wer mehr verdient, zahlt mehr Steuern.

In der Außen- und Flüchtlingspolitik setzt die Linke auf die Bekämpfung der Fluchtursachen. Dazu sollen deutsche Waffenexporte und Auslandseinsätze der Bundeswehr gestoppt werden. Das Asylrecht wäre dagegen zu schützen und auszubauen. Den Flüchtlingsdeal mit der Türkei würde die Linke beenden. Die Partei positioniert sich dabei in ihrem Programmentwurf klar gegen Obergrenzen für Flüchtlinge. Man stehe für eine soziale Offensive für alle und eine solidarische Einwanderungsgesellschaft, heißt es im Entwurf. Die Grenzen Europas müssten für Schutzsuchende offen sein.

Politikwissenschaftler Everhard Holtmann sieht gerade in diesen Punkten gravierende Probleme. Sollte es rein rechnerisch für ein rot-rot-grünes Bündnis im Bund reichen, wären der Verzicht auf Auslandseinsätze oder ein möglicher Austritt aus der Nato Stolpersteine. Holtmann sagte MDR AKTUELL, er könne sich nicht vorstellen, dass sich SPD oder Grüne darauf einließen. Richtig findet Holmann dagegen, dass sich die Linkspartei zum Thema mache, wie die Bundespolitik mit der wachsenden Ungleichheit in der Gesellschaft umgehen wolle.

Everhard Holtmann, Politologe an der Uni Halle

Den Streit in der Linkspartei über die Flüchtlingspoltik hält er dagegen für schädlich : "Ich denke, es ist niemals klug, wenn man innerparteilische Gegensätze, die sich dann auch mit Personen verbinden, offen zu Markte trägt."

Hintergrund ist die Auseinandersetzung mit den Äußerungen der Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht, die sich mehrfach kritisch zum Thema Flüchtlinge geäußert hatte. Sie war dabei nicht nur auf Kritik innerhalb der Parteispitze gestoßen. Auch an der Basis gab es die Aufforderung an Wagenknecht, sie solle sich an die Position der Partei zum Flüchtlingsthema halten.