"Die Bundestagswahl kann manipuliert werden", so lautete am Donnerstag die Überschrift bei "Zeit Online". Ein Student der Uni Darmstadt habe herausgefunden, dass das am weitesten verbreitete Programm zur Wahl-Auswertung "PC-Wahl" unsicher sei. Er hätte die eigentlich geheime Software gar nicht entdecken dürfen. Aber selbst das Passwort sei online auffindbar gewesen, berichtet der Student.