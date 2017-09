Es war ein Hinhörer, als der Chaos Computer Club e. V. vergangene Woche meinte, die Bundestagswahl könne gehackt werden. Konkret hieß es, Wahlergebnisse einzelner Wahllokale könnten bei der digitalen Übertragung manipuliert werden.

"Doppelt und dreifach abgesichert"

Landeswahlleiter Günter Krombholz kennt das System und weiß, dass es sicher ist. Bildrechte: MDR/ Isabelle Fleck Diese Meldung stimmt so für Thüringen nicht, das macht ein Besuch beim Landeswahlleiter klar. Denn das in die Kritik geratene Programm "PC-Wahl" wird in Thüringen gar nicht benutzt. Stattdessen sitzt beim Landeswahlleiter eine eigene IT-Abteilung, die für Thüringen ein Meldesystem für Wahlen programmiert hat.



Und das sei doppelt und dreifach abgesichert, sagt Landeswahlleiter Günter Krombholz. Er setzt dabei nicht nur auf die IT-Sicherheit des Meldesystems: "Die Gemeinde gibt ihr Gemeindeergebnis ein. Und wenn die Eingabe erfolgt ist, wird in circa fünf Minuten das Ergebnis im Internet angezeigt. Die Gemeinde vergleicht dann auch noch mal genau das eingegebene Ergebnis, mit dem was im Internet für die Öffentlichkeit ersichtlich ist. Und schon alleine durch diesen Abgleich wissen wir, dass das Teilstück 'Datenfernverarbeitung' ordnungsgemäß gearbeitet hat."

Computer überprüfen eingegebene Daten

Auch die Maschine überprüft, ob die Stimmen stimmen. Wie das geht, zeigt IT-Chefin Birgit Beuchert. Sie öffnet in ihrem Browser das passwortgeschützte Eingabefenster für das Wahlergebnis einer beliebigen Thüringer Gemeinde. Zu sehen ist ein Formular, in das Zahlen eingetragen werden müssen – die Zahl der Wähler, die Zahl der Stimmen pro Direktkandidat und so weiter. Beuchert tippt los und erklärt dabei: "Die Anzahl der Wähler wird natürlich überprüft, ob sie mit den vergebenen Stimmen übereinstimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur 400 Wähler habe und sage 'Speichern und Prüfen', dann sagt der Computer: 'Eine Prüfung: Die Summe der gültigen und ungültigen Erststimmen ist kleiner als die Anzahl der Wähler' - also alle möglichen Prüfungen, die überhaupt machbar sind anhand dieser Wahlergebnisse werden hier durchgeführt, sodass Erfassungsfehler eigentlich ausgeschlossen sind."

Notfallpläne für alle erdenkbaren Fälle

Menschliches Versagen wird damit weitestmöglich verhindert, für alles andere gibt es Notfallpläne. Landeswahlleiter Krombholz meint, sein System sei "absolut zu 100 Prozent sicher". Falls wider Erwarten Systemfehler auftreten, säßen am Wahlabend Programmierer bereit. Bei Stromausfall oder Leitungsstörungen gebe es unterbrechungsfeien Ersatz und der zentrale Serverraum im Erfurter Norden sei erstens streng verriegelt und zweitens würden alle Daten ohnehin noch Eins-zu-eins auf weitere Server kopiert.

IT-Chefin Birgit Beuchert und ihr Team unterziehen der Software zweimal wöchentlich einen Stresstest. Bildrechte: MDR/Ludwig Bundscherer In der technischen Herzkammer des Wahlabends würden die Thüringer Ergebnisse dann auch an den Bund gemeldet, erklärt IT-Chefin Beuchert: "Also wenn ein Wahlkreis sein Ergebnis vollständig hat, dann wird eine Datei erzeugt. Und die wird dann in das Wahlsystem des Bundeswahlleiters – was dann auch von Mitarbeitern von uns betreut wird – übertragen. So dass der Bundeswahlleiter, wenn der Kreiswahlleiter sein Ergebnis bestätigt hat, die Ergebnisse elektronisch erhält."

Ergebnisse werden über Nacht gedruckt

Auch hier wird im Anschluss noch mal durch Menschen kontrolliert. Der letzte Akt des Thüringer Wahlabends aus technischer Sicht ist dann ein Gang in den Druckerraum. Denn schon in der Nacht wird eine Broschüre mit allen Thüringer Einzelergebnissen gedruckt und beispielsweise im Landtag ausgelegt.