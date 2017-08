Wallraff warf Interpol vor, es habe sich zum verlängerten Arm eines Potentaten machen lassen. Der türkische Präsident versuche, alles, was sich kritisch gegen ihn richte, in Verdacht zu bringen und in die Türkei überführen zu lassen.

Dogan Akhanli ist Erdogan wohl zu kritisch geworden. Bildrechte: IMAGO

Der in Köln lebende Schriftsteller Dogan Akhanli war am Wochenende in Spanien festgenommen worden. Grund ist ein internationaler Haftbefehl der Türkei. Was die türkische Justiz Akhanli konkret vorwirft, ist nicht bekannt. Die Türkei hat nun 40 Tage Zeit, ihr Auslieferungsgesuch zu begründen.



Akhanli kam am Sonntag wieder frei, er darf Spanien aber vorerst nicht verlassen. Nach Angaben seines Anwaltes muss sich Akhanli am Montag erstmals bei einem Gericht in Madrid melden, das für Auslieferungen zuständig ist.