DDR Unrechtsstaat oder unrechter Staat?

Der heutige Stasi-Unterlagen-Beauftragte Roland Jahn hat seine Erfahrung mit der DDR-Justiz im Jena der 70er Jahre gemacht. Der damalige Bürgerrechtler musste sich vor Gericht wegen "öffentlicher Herabwürdigung der staatlichen Ordnung" verantworten. Obwohl es dem DDR-Recht widersprach, verlor er dadurch seinen Job.

Man hat mich aus dem VEB Carl Zeiss Jena mit dem Hinweis entlassen, es werde ein Strafverfahren gegen mich geführt. Roland Jahn, Stasi-Unterlagenbeauftragter

Roland Jahn wurde in der DDR aufgrund eines Strafverfahrens gegen ihn entlassen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Gesetze damals besagten jedoch ganz klar: Erst wenn das Strafverfahren abgeschlossen ist, konnte jemand aus dem Betrieb entlassen werden. Jahn klagte vor dem Arbeitsgericht - und verlor. "Danach ist ein Stasi-Vernehmer zu mir gekommen und hat gesagt: Haben Sie nun gesehen, es kommt nicht darauf an, wer Recht hat. Sondern wer die Macht hat!" Die hatte damals der Staat, "im Interesse der Arbeiterklasse". Für Jahn ist klar: "Das war der Unrechtsstaat ganz konkret erlebt!"

Doch lässt sich das, was Jahn als die Willkür eines Unrechtsstaates erfuhr, verallgemeinern? Der Duden definiert den Unrechtsstaat als einen "Staat, in dem sich die Machthaber willkürlich über das Recht hinwegsetzen (und) in dem die Bürger staatlichen Übergriffen schutzlos preisgegeben sind".

Klagen als moralisch verwerfliches Verhalten

Laut geltendem Recht waren DDR-Bürger aber gar nicht so schutzlos. In der Theorie jedenfalls, argumentiert der Rechtswissenschaftler Wolfgang Däubler von der Universität Bremen. Das DDR-Verwaltungsrecht etwa sah durchaus die Möglichkeit vor, sich gegen staatliche Willkür zur Wehr zu setzen. In Thüringen hat es sogar bis in die 50er Jahre ein eigenständiges Oberverwaltungsgericht gegeben.

Nur dass dort ab etwa 1953 keine Klagen mehr eingereicht wurden. Dahinter habe aber nicht die Tatsache gestanden, dass es keine Probleme mehr gegeben hätte.

Dahinter stand der soziale Druck, jetzt eben nicht zu klagen gegen die sozialistische Staatsmacht. Denn dieses wäre gewissermaßen ein schlechtes, moralisch verwerfliches Verhalten gewesen. Wolfgang Däubler, Uni Bremen

So sei es dem politischen System der DDR gelungen zu verhindern, dass die Bürger von ihrem Recht Gebrauch machen. Deshalb hätte man das Oberverwaltungsgericht in Thüringen auch noch zehn oder zwanzig Jahre weiterführen können, so Professor Däubler.

Abgesehen von der Endphase der DDR hätte sich im Zweifel niemand getraut zu klagen. "Und darin liegt das Element von Unrechtsstaat und weniger in der formalen Rechtsstruktur, mit der man einigermaßen hätte zurande kommen können."

Rechtssystem von Politik bestimmt

Eine von vielen Definitionen. Der inzwischen verstorbenen Mannheimer Historiker und Politikwissenschaftler Hermann Weber war vor der Wende Westdeutschlands der führende Wissenschaftler auf dem Gebiet der DDR-Forschung. Das zwischenzeitliche KPD-Mitglied hatte Ende der 40er Jahre die Parteihochschule der SED in Kleinmachnow besucht.

2009 befand er als ultralinker Politikprofessor, dass es durchaus zweierlei Maß bei der Bestrafung gegeben habe. "Es ist ja jemand stärker bestraft worden, wenn er aus einem Betrieb etwas klaute als wenn er seinen Nachbarn beklaute. Und da kann ich ja nicht sagen: Das ist ein normaler Rechtsstaat."

Die Einschätzung als Unrechtsstaat sei nicht so falsch, wie manche dächten. "Das Rechtssystem war von der Politik bestimmt. Politik war Diktatur und hat natürlich das Recht so gebeugt, wie sie es brauchte."

Die Linke und die DDR

Die DDR habe keine 10.000 Menschen am Tag umgebracht, sagt Rico Gebhardt (Die Linke). Bildrechte: dpa Genau diese Frage richtet sich heute noch an viele Politiker der Linken. Es habe in der DDR Unrecht gegeben, sagt der sächsische Fraktionschef Rico Gebhardt. Mit dem Begriff Unrechtsstaat als ein Synonym für den ganzen Staat könne er sich aber nicht anfreunden. Das Wort käme eigentlich von Fritz Bauer, dem Generalstaatsanwalt, im Zuge der Auschwitz-Prozesse. "Er hat es so definiert: Ein Staat, der 10.000 Menschen jeden Tag umbringt, der ist ein Unrechtsstaat. Wenn ich das als Maßstab nehme, war die DDR kein Unrechtsstaat!"

Und so ließen sich noch haufenweise unverbindliche Definitionen aneinanderreihen, ohne dass eine verbindliche Klärung möglich wäre. Wegen dieses Dilemmas definiert es der Verfassungsrichter Peter Huber, der ehemalige Thüringer Innenminister, mit einer Kompromissformel. Dass die DDR kein Rechtsstreit gewesen sei, räume auch die Linke ein. "Ob man das dann Nicht-Rechtsstaat oder Unrechtsstaat nennt, scheint mir eine Frage des Streits um Worte zu sein, nicht des Inhalts. Tatsache ist: Sie war kein Rechtsstaat, sie war eine Diktatur."