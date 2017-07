Auch Jasper Bauer aus dem Online-Team der Grünen ist sich sicher, dass sich rege Aktivität bei Twitter am Ende auszahlt und die Aufmerksamkeit der Wähler auf sich zieht. "Viel entscheidender als die eigenen Abonnenten ist, in bestimmten Diskussionen vorzukommen - also unter bestimmten Hashtags, den gerade viele Leute sehen, lesen, selber mitdiskutieren."

Doch dabei seien nicht einfach Parteiparolen entscheidend. Es zähle der persönliche Kontakt, am besten direkt über die Politiker. Jasper Bauer stimmt aus der Parteizentrale heraus mit den Politikern ab, was diese twittern könnten, statt es über den allgemeinen Partei-Account zu veröffentlichen.

Die Zutaten für den Erfolg auf Twitter sind also die Nähe zum User, die Teilnahme an Diskussionen und der persönliche Kontakt durch echte Menschen. Etwas, was viele in der realen Welt vermissen.